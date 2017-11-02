Полузащитник Динамо Виталий Буяльский из-за перебора желтых карточек пропустит матч против Скендербеу.
ВИТАЛИЙ БУЯЛЬСКИЙ, ФК ДИНАМО
02 ноября 2017, 22:33
Виталий Буяльский пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Скендербреу.
Хавбек Динамо получил желтую карточку в матче с Янг Бойзом, которая стала третьей для украинца в текущем розыгрыше.
Это означает, что на следующем матче Лиги Европы Буяльский может побывать лишь в качестве зрителя.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Янг Бойз – Динамо (0:1).
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