Лига Европы

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский из-за перебора желтых карточек пропустит матч против Скендербеу.

Виталий Буяльский пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Скендербреу.

Хавбек Динамо получил желтую карточку в матче с Янг Бойзом, которая стала третьей для украинца в текущем розыгрыше.

Это означает, что на следующем матче Лиги Европы Буяльский может побывать лишь в качестве зрителя.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Янг Бойз – Динамо (0:1).

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