Лига Европы

Football.ua оценивает действия игроков Динамо в матче четвертого тура Лиги Европы с Янг Бойз.

Георгий Бущан — 6.0. Свой дебютный еврокубковый поединок сыграл на ноль, а это, как ни крути, дорогого стоит. Да, в игре Георгия еще много заметных пробелов, особенно в плане фиксации мяча, однако перспектива голкипера видна уже сейчас. Чего стоит только сейв после мощнейшего удара Айбишера, а вот привоз свободного удара в начале второго тайма несколько снизил оценку игры динамовского вратаря.

Томаш Кендзера — 5.0. За отыгранный тайм успел столько наошибаться, что после перерыва на поле уже не появился. Поляк совершил непривычно много брака, как позиционного, так и в простых передачах. Нередко через его зону соперники доставляли неприятности обороне киевлян.

Домагой Вида — 6.0. Как всегда, продемонстрировал весь арсенал своих бойцовских качеств, регулярно подчищая огрехи партнеров и даже Бущана. Был незаменим при стандартах у своих ворот, с завидным постоянством выигрывая дуэли у представителей атакующего звена швейцарцев. В середине первого тайма едва не стал автором автогола, когда рискованно прервал фланговую передачу соперника.

Евгений Хачериди — 6.0. В паре с Видой отыграл на своем уровне. Запомнился несколькими удачными подкатами и отменным чтением игры в ряде эпизодов, а в единоборствах на втором этаже равных Евгению вовсе не было. За десять минут до финального свистка чуть не срезал мяч в свои ворота, но вовремя подстраховал Бущан.

Йосип Пиварич — 5.5. Старался, но в атаке особо не преуспел, а из его зоны игроки Янг Бойз нередко совершали опасные вылазки. Хорват часто передерживал мяч, даже тогда, когда делать этого совершенно не следовало.

Никита Корзун — 6.0. Белорусский волнорез со своими прямыми обязанностями справился на отлично, о чем красноречиво говорит итоговый счет матча. Никита неоднократно страховал партнеров по обороне, бесстрашно шел во всевозможные единоборства и во многом обеспечил нелегкую жизнь средней линии хозяев.

Виталий Буяльский — 6.5. Лучший игрок матча, и дело не только в авторстве победного гола. Динамовский хавбек с первых минут был настолько заряжен на борьбу, что не было сомнений: этот матч станет для него успешным. В середине второго тайма сначала забил мяч, который по причине атаки на вратаря не был засчитан, после чего, спустя несколько минут, блестяще реализовал передачу Гонсалеса. Из негатива в игре Виталия стоит отметить только желтую карточку, из-за которой он вынужден пропустить следующий поединок.

Денис Гармаш — 5,5. По логике, именно Денис должен был стать организатором и душевным вдохновителем атак киевлян, но вышло несколько иначе. Хавбек иногда банально выпадал из коллективной игры, часто теряя мяч в простых ситуациях.

Николай Морозюк — 5.5. Запомнился, прежде всего, исполнением нечастых стандартных положений, особенно угловых. С выходом на поле Кравца занял место Кендзеры на правом фланге обороны, и, в целом, со своими обязанностями справился. Правда, несколько ошибок капитан Динамо все же допустил, однако на итоговый результат это не повлияло.

Дерлис Гонсалес — 6.0. Один из лучших в составе команды Хацкевича, парагваец сыграл так, как от него давно ждут. Несколько эпизодов наглядно подтвердили, что с техникой у Дерлиса полный порядок, а голевая передача на Буяльского еще раз убедила в высокой квалификации и незаменимости латиноамериканца для нынешнего Динамо.

Жуниор Мораес — 5.5. Несмотря на образцовое рвение, бразилец не выполнил своего главного предназначения – не забил. Лучший шанс для этого у него был на 34-й минуте, когда Мораес обязан был отправлять мяч по назначению в сутолоке у ворот хозяев, но не сложилось. Был больше полезен в подыгрыше, но все же вряд ли этого ждали от единственного номинального нападающего, вышедшего с первых минут.

Артем Кравец — 5.5. Появился на поле сразу после перерыва, и начал весьма бодро. Одним из первых своих касаний едва не открыл счет, но удар Артема пришелся чуть выше цели. На исходе часа игры опасно пробивал головой, однако голкипер швейцарцев свою команду выручил. После этого ничем, кроме желтой карточки больше не запомнился.

Владимир Шепелев провел на поле не так много времени и на оценку не наиграл.

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