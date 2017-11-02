Лига Европы

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в матче против Янг Бойз (1:0).

"Бущан? Нужно поздравить Жору с дебютом в еврокубках. Решение выпустить его в стартовом составе было принято совместно с тренерским штабом. То, что журналисты сделали статистику ударов по воротам Коваля... Мы помним только когда Коваль команду не выручает, а когда он спасал во многих эпизодах все забывают", — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

"Дали Максу отдохнуть. Да, где-то рисковали, но Бущан отстоял на ноль. Ошибки бывают у всех. Были моменты, когда Бущан сыграл здорово".

"Почему Дерлис Гонсалес сыграл справа? Анализировали его эффективность игры, и справа он более полезен, чем слева. Слева идет больший уклон в середину".

"Замена Кендзеры в перерыве? Кендзера получил травму по ходу первого тайма, возможно, даже сотрясение. Хотели его даже раньше поменять, но он решил доиграть тайм до конца".

"Сознательно ли отдали инициативу Янг Бойз? После первых 10-15 минут мы подсели. Почему? это мы будем разбирать с ребятами. Хотели насытить среднюю линию, ведь у Янг Бойз есть креативные футболисты с хорошим первым пасом. После того, как забили мы играли по счету".

"Задание на групповой этап? Быть первыми, конечно. Почему же оно должно меняться, тем более, что у нас теперь есть все предпосылки для этого", — сказал Хацкевич.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Янг Бойз – Динамо (0:1).

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