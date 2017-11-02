Лига Европы

Главный тренер Янг Бойз Адольф Хюттер прокомментировал поражение в матче с Динамо (0:1).

"Я хотел бы поздравить Динамо с сегодняшней победой. Что меня сегодня, конечно, разочаровало – это наша игра. Первые 20-25 минут первого тайма очень понравились, однако потом мы сбавили темп, хотя играли достаточно хорошо. Это было очень горькое поражение для нас", — сказал Хюттер на послематчевой пресс-конференции.

"Наша ситуация в Лиге Европы ухудшилась, мы должны одержать две победы, если хотим пройти в стадию плей-офф".

"Динамо меня особо не удивило. Единственный вопрос, который меня интересовал: будет играть Мбокани или Мораес? Для меня не играло большой роли, кто играет в защите: Хачериди или Вида. Гонсалес на новой позиции меня также не удивил, но он играл хорошо", – рассказал Адольф Хюттер.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Янг Бойз – Динамо (0:1).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.