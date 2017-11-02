Защитник Эвертона Куко Мартина был доставлен в госпиталь после того, как получил травму шеи в матче против Лиона.
Куко Мартина, Getty Images
02 ноября 2017, 23:51
В матче Лиги Европы Эвертон на выезде проиграл Лиону со счетом 0:3 и лишился шансов выйти из группы.
Незадолго до перерыва защитник Эвертона Куко Мартина вступил в воздушную борьбу за мяч, но неудачно приземлился и потерял сознание.
Медицинский штаб семь минут оказывал помощь 28-летнему защитнику сборной Кюрасао, после чего того увезли с поля, зафиксировав шею корсетом.
"У Куко сотрясение и он жаловался на боли в шее. Он отправился прямо в больницу на рентгеновские снимки и сканирование", — сказал после матча тренер Эвертона Дэвид Ансворт.
Мартина присоединился к Эвертону прошедшим летом в качестве свободного агента и провел за "ирисок" в этом сезоне десять матчей.