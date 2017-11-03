Лига Европы

Защитник Зари Дмитрий Гречишкин прокомментировал поражение в матче с Гертой (2:0).

"Допустили ряд ошибок, а эти ошибки привели к двум голам", — сказал Гречишкин в интервью каналу Футбол 2.

"Наши ошибки были индивидуальными или командными? Это командные ошибки, один ошибся, второй не подстраховал, третий не успел"…

"Первый гол Герты? При счете 0:0 комфортнее играть, чем когда проигрываешь. Можно сказать, гол Герты повлиял на нас".

"В каких-то моментах хотели прессинговать, нужно играть жестко и не уступать в борьбе. Сегодня у нас не все получилось", — сказал Гречишкин.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Герта — Заря (0:2).

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