Лига Европы

Football.ua оценивает действия игроков Зари в матче четвертого тура Лиги Европы с Гертой.

Андрей Лунин — 5.5. Несмотря на два пропущенных гола, отыграл на довольно высоком уровне. Если в эпизоде с первым пропущенным мячом голкипер луганчан мог бы активнее сыграть на выходе, то второй гол Зельке получился исключительно по вине обороны Зари. Совершил несколько сейвов, из которых выделяется удар Калу в дебюте поединка.

Евгений Опанасенко — 4.5. Откровенно провальный матч в исполнении правого защитника. Именно из зоны Евгения зародился первый гол берлинцев, а второе взятие ворот состоялось уже при его непосредственном участии. Именно обрезка Опанасенко фактически сняла всю интригу в матче: Зельке свой шанс реализовал сполна.

Александр Сваток — 5.0. Если в первом матче с Гертой Александр был настоящим героем встречи, то теперь молодого центрбека впору считать одним из непосредственных виновников поражения. В эпизоде с первым пропущенным голом Сваток не удержал Зельке, после чего в действиях белокурого игрока начала чувствоваться нервозность. Нередко проигрывал позиционную борьбу оппонентам, что также явно не прибавило оценки его игре.

Дмитрий Гречишкин — 5.0. Брака в действиях универсального исполнителя было предостаточно. Конечно, винить Дмитрия в пропущенных голах было бы верхом несправедливости, но все же мячи залетали в сетку ворот Лунина как раз из зоны контроля центрбеков. В середине второго тайма грубая ошибка Гречишкина едва не привела к большим проблемам, но партнеры вовремя сыграли на подстраховке.

Артем Сухоцкий — 5.0. Вся линия обороны луганчан в этот вечер была не похожа на саму себя периода лучших поединков. Артем в этом плане не стал приятным исключением. Брака в передачах допустил много, к тому же привычной активности от левого латераля тренерский штаб так и не дождался.

Игорь Харатин — 5.0. Старался, как мог, однако далеко не всегда это самое старание приводит к положительным результатам. На сей раз опорник Зари с переменным успехом действовал в разрушительной стадии, а в созидании, пожалуй, отметился лишь крайне неточным дальним ударом на исходе часа игры.

Александр Андриевский — 5,5. Один из немногих в составе украинцев, кто как мог сопротивлялся мощи соперника. В центре поля хавбек не всегда становился победителем микродуэлей с оппонентами, но все же не дал спокойно дышать средней линии хозяев. Старался брать игру на себя, однако часто не получал надлежащей поддержки у партнеров.

Силас — 5.0. Провел на поле менее часа, и, откровенно говоря, его игра оставила куда больше вопросов, нежели дала на них вразумительных ответов. Бразилец, казалось, банально выключался из игры на немалые временные промежутки, и его замена на Гордиенко была абсолютно логичной, вот только тренерский штаб луганчан мог бы сделать ее еще раньше…

Александр Караваев — 5.0. Накрыли Александра – фактически обезглавили атаки Зари. Видимо такую или почти такую мотивирующую установку дал своим подопечным Пал Дардаи, и на деле она себя полностью оправдала. Конечно, правый вингер Зари старался играть в привычном темпе, но все же куда больше был полезен в оборонительных действиях. После перерыва Караваев и вовсе сник, получил желтую карточку и уступил место на поле Леонидасу.

Максим Лунев — 5.0. Как и Караваев, больше полезных действий совершил в обороне, а вот с атакой у юного игрока откровенно не заладилось. С одной лишь разницей, что Лунев на исходе получаса игры имел шанс отличиться, однако цели не достиг. Во втором тайме был заменен на Громова.

Юри — 5.0. Показатель эффективности игры нападающего – забитые им голы, а в матче с Гертой луганчане так и не сумели размочить голкипера соперников. Бразильский форвард как всегда старался цепляться за мячи, вот только получалось у него это достаточно редко. В середине первого тайма удар долговязого наконечника атак блокировали защитники хозяев, а больше ничем Юри запомниться не сумел.

Артем Гордиенко — 5.5. Неплохо вошел в игру, и даже мог внести в нее перелом. Именно Артем должен был забивать при счете 1:0 на экваторе второго тайма, но из выгодной позиции отправил мяч выше перекладины. В остальном был активен, насколько это было возможно в матче, в котором его команда сыграла далеко не самым лучшим образом.

Артем Громов — 5.5. Заменил Лунева и, поначалу, усилил игру луганчан на левом фланге. Впрочем, кроме нескольких попыток обострения атак своей команды и неточного удара, ничего другого создать не сумел, да и оппоненты быстренько подстроились под манеру его игры.

Леонидас провел на поле не так много времени и на оценку наиграть не успел.

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