Лига Европы

Участие в плей-офф Лиги Европы уже гарантировали себе 5 команд.

Первым место в плей-офф забронировало Динамо, которое на выезде обыграло Янг Бойз 1:0. Киевлянам еще нужно побороться за первое место в группе – сейчас они опережают Партизан на 5 очков.

Точно сыграет в плей-офф и Стяуа, который по дополнительным показателям стал недосягаемым для идущего третьим Хапоэля из Беер-Шевы.

Арсенал в группе Н разошелся миром с Црвеной Звездой (0:0), но и этого хватило – ведь БАТЭ в параллельном матче уступил Кельну 2:5.

В группе К Лацио обыграл Ниццу в матче без единого удара по воротам (1:0) и теперь римлян точно ждет евровесна.

Последним участником плей-офф после 4-го тура ЛЕ стал Зенит. Российский клуб сыграл 1:1 с Русенборгом и стал недосягаемым для норвежцев благодаря дополнительным показателям.

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