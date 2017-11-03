Лига Европы

Полузащитник Зари Александр Караваев прокомментировал игру команды против Герты.

Накануне в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы Заря на выезде уступила Герте со счетом 0:2.

О причинах поражения и дальнейших турнирных перспективах луганской команды рассказал Александр Караваев.

"Ничего не предвещало беды. Было видно, что трибуны стадиона гнали Герту. Мы или не собрались, или не поняли ответственность матча и пропустили быстрый гол. После него в центре поля начали держать мяч, появилась скорость".

"Во втором тайме нам нужно было забивать, чтобы сравнивать счет. Были моменты. У Артема Гордиенко, например. Пропустили гол после грубой ошибки. В целом, совершили много недопустимых ошибок, поэтому и проиграли".

"Матч с Эстерсундом станет ключевым. Сейчас большая плотность в группе. И Герта, и Атлетик победили. Эти команды набирают ход. Не все так легко, как казалось изначально. Многие говорили, что отрыв достаточно велик. Эти команды играют в ТОП-чемпионатах и способны на многое. Видно, что у них есть ротация состава и они, повторюсь, набирают ход. Становиться все интереснее и интереснее".

"Высокую планку всегда тяжело держать, потому что для этого нужны большие вливания в команду. На мой взгляд, сказалась усталость. Очень насыщенный график сейчас у нас. В таких случаях нужна ротация.

"До этого график нам помогал, но рано или поздно должен был наступить момент таких игр, как сегодня. Невозможно постоянно играть через два дня на третий. Усталость все равно накапливается. Нужно перестраиваться. Думать о том, чтобы чаще сохранять мяч и не допускать провалов".

"Приятно, что даже в других странах нас поддерживают, приходят, приезжают, прилетают. Низкий поклон таким болельщикам. Спасибо и тем, кто болел за нас в Украине".

"В чемпионате у нас не все так гладко, как хотелось бы. Будет очень важный матч. Олимпик идет на третьем месте. Они от встречи к встрече показывают хорошую игру и берут очки. Видно, что у них есть задачи, которые они решают. Будет принципиальный матч. В турнирной таблице большая плотность и нужно набирать очки. Потом нас ждет перерыв и можно будет отдохнуть, а пока надо приложить максимум усилий для достижения положительного результата", — цитирует Караваева официальный сайт Зари.

После отчетного поединка Заря с 6 очками в активе занимает 2 место в группе J.

Ранее игру против Герты прокомментировал главный тренер луганчан Юрий Вернидуб.