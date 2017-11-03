Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан ответил на множество вопросов после поединка с Янг Бойз.
Георгий Бущан, ФК Динамо
03 ноября 2017, 07:43
Матч в Берне стал для Бущана дебютным в еврокубках, потому вдвойне приятно, что вратарь Динамо сумел отстоять его на ноль.
После важнейшей победы над Янг Бойз (1:0) Георгий пообщался с журналистами, поделившись впечатлениями от первой в карьере игры в Лиге Европы.
- Чувствуешь себя героем матча?
- Да какой я герой ?! Герой матча — это тот, кто забил победный гол.
- Но ты несколько раз спасал команду?
- Не спасал, а просто выполнял свою работу.
- Ты волновался перед дебютом?
- Нет, не очень. Возможно, немного в первом тайме, но все хорошо прошло.
- Как успокаивал себя, когда впервые слушал гимн Лиги Европы, стоя на поле?
- Это же не гимн Лиги чемпионов ... Нормально справился с волнением.
- Была внутренняя уверенность в том, что сохранишь ворота «на замке»?
- Мы до последнего надеялись, не пропустим и вернемся в Киев с победой.
- Почему «Динамо» снова провело два таких разных тайма?
- Не знаю. Команда сегодня хорошо провела оба тайма. В первом — хорошо оборонялись, а во втором играли уверенно, контролировали мяч.
- Как партнеры поздравили тебя с «сухим» матчем?
- Поздравили конечно. Только шутили, зачем я мяч взял в руки.
- Кто, кроме партнеров, уже тебя поздравил?
- Все приветствуют — друзья, родители ...
- Кто является твоим любимым голкипером?
- Джанлуиджи Буффон.
- Где взять мотивацию на заключительные два тура, ведь уже в плей-офф?
- Мотивация — это само участие в Лиге Европы. Мы занять первое место в группе, набрать как можно больше очков.
- На искусственном поле труднее падать?
- Падать так же, просто искусственное покрытие немного больше натирает кожу.
- Ты однажды неудачно приземлился?
- Да, немного повредил плечо. Но все в порядке, — передает слова Бущана официальный сайт Динамо.
Ранее игру против Янг Бойз прокомментировал защитник киевлян Евгений Хачериди.