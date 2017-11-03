Лига Европы

Нападающий Динамо Артем Кравец прокомментировал поединок против Янг Бойз.

В рамках 3 тура группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде обыграло Янг Бойз со счетом 1:0.

Об игре на неродной для себя позиции, мотивации и тренерских коррективах рассказал вышедший на замену во 2 тайме Артем Кравец.

"В этом матче я играл левее от центра. В принципе, любая атакующая позиция для меня не нова, поэтому проблем не возникает".

"Я считаю, что каждый был готов выйти на поле. Было тяжелое покрытие, необычное для нас, но главное то, что мы добились результата и вышли в плей-офф".

"Наверное, в чемпионате мы играем менее успешно, потому что не можем выжать максимум. В этой игре выжали из себя больше, чем в предыдущей. Нужно реализовывать те моменты, которые мы создаем, надежнее играть в обороне — тогда будет результат".

"Было желание победить и пройти в следующий раунд. По мести ... Хорошо, что мы сумели здесь победить, но я бы не сказал, что был особый настрой на реванш или месть".

"В перерыве тренер в какой-то степени нас успокоил, потому что настрой и так был достаточен. Мы не играли в тот футбол, который от нас требовали тренеры — больше контролировать мяч, спокойно выходить из обороны. Во втором тайме это стало лучше получаться", — цитирует Кравца официальный сайт Динамо.

Ранее игру Динамо в поединке против Янг Бойз прокомментировал защитник киевлян Евгений Хачериди.