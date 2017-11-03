Лига Европы

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал игру против Янг Бойз.

В поединке 4 тура группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде обыграло Янг Бойз (1:0) благодаря единственному голу Виталия Буяльского.

После поединка украинский полузащитник ответил на несколько вопросов от журналистов.

- Виталий, ты нарочно побежал к трибуне фанатов Янг Бойз когда забил гол?

- Вовсе нет, просто она была рядом. Если бы мы забили в другие ворота, побежал бы к трибуне с нашими болельщиками.

- Активность болельщиков Янг Бойз вас наоборот мотивировала, а не отвлекала?

- Не знаю, я все равно не понимал, что они скандируют. Но так играть интереснее.

- Почему в чемпионате дела идут не так хорошо, как в ЛЕ?

- Трудно сказать, нам самим надо в этом разобраться. В матчах Лиги Европы мы больше сконцентрированы, здесь каждая ошибка на вес золота. А в чемпионате, когда ошибаемся, думаем что еще забьем или нас простят.

- Это твой самый важный гол в карьере?

- Нет, почему же. Были и более важные, и, надеюсь, еще будут! – цитирует Буяльского официальный сайт киевского Динамо.

Ранее победу над Янг Бойз прокомментировал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.