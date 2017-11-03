Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал игру против Янг Бойз.
Виталий Буяльский, ФК Динамо
03 ноября 2017, 09:52
В поединке 4 тура группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде обыграло Янг Бойз (1:0) благодаря единственному голу Виталия Буяльского.
После поединка украинский полузащитник ответил на несколько вопросов от журналистов.
- Виталий, ты нарочно побежал к трибуне фанатов Янг Бойз когда забил гол?
- Вовсе нет, просто она была рядом. Если бы мы забили в другие ворота, побежал бы к трибуне с нашими болельщиками.
- Активность болельщиков Янг Бойз вас наоборот мотивировала, а не отвлекала?
- Не знаю, я все равно не понимал, что они скандируют. Но так играть интереснее.
- Почему в чемпионате дела идут не так хорошо, как в ЛЕ?
- Трудно сказать, нам самим надо в этом разобраться. В матчах Лиги Европы мы больше сконцентрированы, здесь каждая ошибка на вес золота. А в чемпионате, когда ошибаемся, думаем что еще забьем или нас простят.
- Это твой самый важный гол в карьере?
- Нет, почему же. Были и более важные, и, надеюсь, еще будут! – цитирует Буяльского официальный сайт киевского Динамо.
Ранее победу над Янг Бойз прокомментировал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.