Лига Европы

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский попал в список футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Лиге Европы на этой неделе.

В поединке 4 тура группового этапа Лиги Европы Буяльский сумел отличиться забитым мячом в ворота Янг Бойз, который принес Динамо победу (1:0), а вместе с ней и путевку в плей-офф турнира.

Благодаря своей игре украинец был включен в список претендентов на звание игрока тура.

Вместе с ним на награду претендуют Константин Будеску (Стяуа), Селим Ай (Коньяспор), Патрик Твумаси (Астана), Доминик Прокоп (Аустрия), Мемфис Депай (Лион), Родриго Гало (АЕК) и Дэйви Зельке (Герта). Последний в отчетном туре отметился дублем в ворота Зари.

Ранее Буяльский прокомментировал свой гол в ворота Янг Бойз.