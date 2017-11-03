Полузащитник Динамо Виталий Буяльский попал в список футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Лиге Европы на этой неделе.
Виталий Буяльский, Getty Images
03 ноября 2017, 12:41
В поединке 4 тура группового этапа Лиги Европы Буяльский сумел отличиться забитым мячом в ворота Янг Бойз, который принес Динамо победу (1:0), а вместе с ней и путевку в плей-офф турнира.
Благодаря своей игре украинец был включен в список претендентов на звание игрока тура.
Вместе с ним на награду претендуют Константин Будеску (Стяуа), Селим Ай (Коньяспор), Патрик Твумаси (Астана), Доминик Прокоп (Аустрия), Мемфис Депай (Лион), Родриго Гало (АЕК) и Дэйви Зельке (Герта). Последний в отчетном туре отметился дублем в ворота Зари.
Ранее Буяльский прокомментировал свой гол в ворота Янг Бойз.