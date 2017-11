УЕФА определила команду, которая была составлена из лучших футболистов прошедшего тура Лиги Европы.

В ней не оказалось ни одного футболиста украинских клубов (Динамо, Заря). Напомним, что Виталий Буяльский претендовал на звание лучшего игрока недели, однако в итоге не сумел победить в голосовании.

Команда недели в Лиге Европы: Барбоса (Вильяерреал) – Анкерсен (Копенгаген), Баудри (Зюльте Варегем), Люфтнер (Копенгаген), Де ла Белья (Реал Сосьедад) – Депай (Лион), Канальес (Реал Сосьедад) – Прокоп (Аустрия), Тошич (Партизан) – Крменчик (Виктория), Осака (Кельн)

Introducing the #UEL Team of the Week, decided by the @FedExEurope Performance Zone ⚽️💪



