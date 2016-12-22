Украина

Защитник и капитан Динамо U-19 Владислав Дубинчак подвел итоги первой части сезона и поделился ожиданиями от весенней половины кампании.

"Ожидания от второй части сезона? Настроение перед второй частью сезона у нас очень хорошее. В прошлом году мы также вышли из группы Юношеской лиги УЕФА, но со второго места, а в этом году с первого, но это неважно. В прошлый раз мы допустили ошибку — проиграли в плей-офф английскому Мидлсбро со счетом 0:5, думаю, на этот раз подобного не повторится, настрой будет запредельным. Все ребята готовятся, в отпуске не позволяют себе никаких поблажек. Думаю, все будет хорошо", — начал левый бек.

"Жеребьевка? Да, очень хочется, чтобы нам попался сильный соперник, чтобы посмотреть на себя на его фоне. А то уже пошли разговоры, что нам просто слабая группа попалась, и мы хотим всем доказать, что мы не просто так заняли первое место. Мы тоже сильные и будем бороться за чемпионство. Лично мне бы хотелось встретиться с Ювентусом".

"Сбор в Испании? Думаю, за нами будут смотреть тренеры основы, как и в прошлом году. Тогда некоторых ребят брали на работу в состав главной команды, а футболистов с U-19 переводили в U-21. Думаю, так же будет и сейчас".

"Микроклимат в команде? Он очень хороший, я думаю, это заметно и на поле — все бьются друг за друга. Даже когда проигрывали после первого тайма 0:3 на выезде, все равно собирались и после перерыва отыгрывались. Поэтому атмосфера замечательная".

"Мечты? Я просто хочу выиграть Юношескую лигу УЕФА. Мы все понимаем, что, если нам удастся это сделать, это будет очень серьезный шаг на пути к первой команде Динамо. Поэтому сейчас у меня именно такая мечта", — резюмировал Дубинчак.