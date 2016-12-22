Украина

Спорт имеет магическую притягательность для человека.

Такие крупные спортивные состязания, как национальные чемпионаты, континентальные первенства, чемпионаты мира, олимпиады или просто дуэли сильнейших спортсменов или спортивных команд захватывают множество людей, причём даже тех, кто в своей повседневной жизни далёк от спорта, заставляя их болеть и сопереживать, радоваться до безумия.

У любого из нас есть свой любимый вид спорта, любимая команда или игрок, за которых мы переживаем, о которых часто дискутируем с друзьями. Когда они побеждают, мы говорим: "Я так и знал!" и задаёмся вопросом: "А сколько бы я выиграл, если бы поставил?"

На что же делают ставки украинцы? Помочь ответить на вопрос может государственная лицензированная лотерея тото "Фортуна Live", которая имеет один из лучших сервисов для приёма ставок на спорт в Украине www.fortunalive.com.ua.

Безусловно, спорт "номер один" в нашей стране (тут и гадать нечего) – это футбол. На "игру миллионов" приходится от 60 до 70% всех ставок.

Второе место – за баскетболом. Однако, отставание от первого номера – существенное. Предпочитают слэм-данки и трёхочковые не менее 10% прогнозистов.

Как вы думаете – что дальше? Конечно же – это теннис, хоккей (с шайбой) и волейбол. Среди всех ставок примерно по 8% приходится на эти виды.

Далее следуют гандбол, настольный теннис и лотерея, на которые делают ставки по 1% людей. Еще около 1-2% приходится на все остальные виды, в том числе такие экзотические для нас, как снукер, сёрфинг, прыжки с трамплина, хоккей с мячом и прочие.

Ставки можно делать в "пре-матче" (до события) и "лайве" (по ходу игры). Онлайн-ставки традиционно пользуются большей популярностью, опытные прогнозисты зачастую предпочитают именно "лайв". Но всё зависит от вида спорта.

К примеру, в футболе на "лайв" приходится 55% ставок против, соответственно, 45% на "пре-матч". Та же картина наблюдается и в хоккее с шайбой.

Баскетбол и гандбол, безусловно – более динамичные виды спорта, где мяч бывает в корзине / сетке довольно-таки часто, всё может измениться за считанные минуты и важно вовремя среагировать, если ты делаешь прогноз. Поэтому здесь «лайв» имеет более значительное преимущество – 65% против 35% ставок на "пре-матч".

Ну а в таких видах спорта, как теннис (большой и настольный) и волейбол лидерство у "лайва" – безоговорочное (в среднем 90% от общего количества спортивных прогнозов).

Ставки на спорт – это не сухая и монотонная деятельность, заточенная на получение прибыли. Это, в первую очередь – развлечение. Однако согласитесь, смотреть матч с участием любимой команды значительно интереснее, если "зарядил" на "своих". Если команда победила – приятно вдвойне.

А на что предпочитаете делать ставки вы?