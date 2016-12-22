Полузащитник Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко продлили свои контракты с киевским Динамо.
Виталий Миколенко, ФК Динамо
22 декабря 2016, 12:52
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Шапаренко в первой части сезона стабильно выступал в чемпионате U-21 и в Юношеской Лиге УЕФА. 18-летний футболист показывал качественную игру, заслужив положительные отзывы тренерского штаба.
ФК Динамо подписал с Шапаренко новое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2020 года.
Миколенко в составе Динамо стал победителем ДЮФЛУ U-17, после чего был зачислен в Динамо U-19.
На новом для себя уровне 17-летний футболист быстро показал свои лучшие качества, в чемпионате U-19 проведя 13 матчей (1 гол) и в Юношеской Лиге УЕФА 4 матча.
После окончания первой части сезона ФК Динамо заключил новое соглашение с Миколенко, рассчитанное до 31 декабря 2019 года.