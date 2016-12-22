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Football.ua подводит итоги первой части чемпионата. На очереди — кропивницкая Зирка.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 11-12 место.

Нынешнее расположение в таблице: 8 место.

Зирка после неудачного старта провела ряд удачных матчей и могла бы запомниться именно ими. Например, просто шикарным с точки зрения атакующей игры получился последний поединок с Карпатами. Но больше (это субъективно, конечно) запомнились смены тренеров. Причем вопрос даже не в том, что Зиркой за 18 туров успели порулить три наставника, а в том, как клуб прощался с ними. Сергей Лавриненко был уволен после четырех стартовых матчей, в которых кропивничане добыли лишь одно очко. Впрочем, такой старт можно было спрогнозировать — первыми двумя соперниками Зирки были Шахтер и Заря, а третьим — Олимпик, который на тот момент воспринимался как середняк, но, как показала практика — в итоге стал одним из лидеров чемпионата (5 место). В четвертом матче с Волынью Зирка выглядела уже намного лучше и абсолютно незаслуженно проиграла, хотя переигрывала соперника весь матч.

В итоге Лавриненко уволили. Как пояснил президент — он хочет создать команду европейского образца, а потому нужны соответствующие изменения. Под "европеизацию" пришел аргентинец Дарио Друди и ряд, как потом оказалось, очень качественных легионеров. Зирка, после пары матчей раскачки, выбралась уровнем выше и начала не только симпатично играть, но и добывать очки. Сложно сказать, готовилась ли отставка Друди наперед или президент опять приуныл после серии поражений (кстати, Друди уволили, как и Лавриненко — после матчей с Шахтером, Зарей и Олимпиком). В любом случае это было неожиданно — команда показывала хороший футбол, до перерыва оставалось четыре тура. Но Березкин убрал Друди, причем сделал это очень по-советски, тренер и клуб вроде бы расстались прилично, Друди даже какую-то символическую эстафетную палочку передавал Монареву. Но спустя пару дней после увольнения, когда необходимость соблюдать приличия исчезла, Друди сказал, что его уволили без объяснений причин.

Под руководством Монарева Зирка дважды победила в четырех матчах. Победы были убедительны — особенно последняя над Карпатами, матч, который будет греть болельщиков команды всю зиму надеждой на продолжение в следующем году.

Лучший игрок: Артем Фаворов

Этот нападающий перешел в Зирку по ходу сезона из перволиговой киевской Оболони, где он стал лучшим бомбардиром первой лиги сезона 2015/2016. Впервые он вышел на поле в седьмом туре, а в основе — лишь в 14-ом. Но это не помешало Артему забить три мяча и стать лучшим в команде по системе "гол+пас". Под конец года Артем был уже стопроцентно основным игроком основы.

Лучший матч: Карпаты — Зирка 2:3

По убедительности победы, лучший матч был, наверное, дома с Волынью, но все же победа на Арене Львов над Карпатами была добыта и в более красивом стиле и, при всем уважении к лучанам, над более сильным соперником.

Худший матч: Зирка — Александрия 1:1

Сейчас речь не о результате (ничья с Александрией — это, скорее, позитив), а об игре. Этот матч пришелся на отрезок, когда Зирка играла довольно неплохо, но именно в матче с Александрией кропивничан просто не было видно, а мяч забитый Зиркой был просто стечением обстоятельств.

Открытие: Андрей Бацула

Воспитанник футбольной школы Кремня, почти пять лет находился в дубле Ворсклы, был около первой команды, ездил в аренду в Кремень, но так и не получил своего шанса в первой команде Полтавщины. Оказавшись в Зирке, провел там два сезона в первой лиге, а на третий оказался в УПЛ. Андрей стал единственным в команде, кто выходил на поле во всех матчах со старта, хотя при этом играл, как в защите, так и в полузащите. Показал себя очень активным, мобильным крайком с приличным ударом. На его счету два забитых мяча в двух последних турах этого года.

Разочарование: Виталий Гавриш

После смены тренера Виталий, до этого выходивший в основе в первых шести турах, резко потерял место в старте и был вместе с Лупашко переведен в дубль. Но в отличие от Виталия, Владислав не покинул команду и продолжал бороться за место в основе. И как итог — в последних турах Лупашко снова вернулся в основу, а Гавриш теперь играет в первой лиге, хотя по потенциалу мог бы еще быть полезным Зирке.

Оптимальный состав в осенней части: Паст — Ковалев, Перрейра, Кучеренко — Бацула, Полегенько — Лупашко, Загальский, Фаворов, Ситало — Мойя.

С оптимальным составом Зирки определиться довольно сложно по двум причинам. 1. Начинала сезона команда со схемы 1-4-2-3-1, а заканчивала схемой с тремя защитниками, двумя латералями и прямоугольником в центре поля. 2. По ходу сезона команду пополнили новые футболисты, такие как Фаворов, Перрейра, Борха, Айтор, Мойя, отыгравшие серьезную роль в формировании стартового состава. Мы отталкивались от последнего тактического варианта. При этом не факт, что именно он будет использоваться в весенней части, потому как есть большая вероятность, что команду покинут многие легионеры и другие ведущие игроки. А схема, с которой Зирка заканчивала, требует довольно специфичных игроков. Хотя бы таких, которые смогут выполнять роль латералей — таких у нас в чемпионате не много.

Тренер: Сергей Лавриненко, Дарио Друди, Роман Монарев

Несмотря на регулярные смены тренеров, Зирке повезло с тем, что все трое исповедуют атакующий комбинационный футбол и игрокам не пришлось кардинально перестраиваться. Именно этим можно объяснить постоянный прогресс кропивничан, в первую очередь в атаке.

Чего ждать зимой?

Все будет зависеть от кадрового состояния команды. Если все останется приблизительно так же как и на момент окончания чемпионата, то весной Зирка вполне может навязать борьбу за шестое место, хоть и вероятность выиграть ее очень низка — у Зирки и Черноморца одинаковые соперники весной, а разница между ними в пять очков. Хотя опять же — многое будет зависеть от того, как команды смогут сохранить состав.

Александр Озирный, Football.ua