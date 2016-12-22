Украина

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата. На очереди — Черноморец.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 6 место.

Нынешнее расположение в таблице: 7 место (одинаковое количество очков с шестой командой, Ворсклой).

Прогноз нашего сайта был достаточно оптимистичным для Моряков. Базировался же он и на стабильности состава, и на планомерной работе клуба и тренерского штаба с четкой концепцией, и на сравнительном анализе ситуации в других клубах-середняках. "Раньше у главного тренера Черноморца было достаточно серьезное алиби: ему приходилось на скорую руку вводить молодежь, команда переживала кардинальную перестройку. Сейчас ситуация стабилизировалась, на своем уровне Черноморец по составу может и должен выстрелить – хотя бы в плане качества игры", – вот на чем был сделан акцент в превью сезона. При этом, вполне очевидным был еще один упомянутый в том материале момент – нынешний сезон обещал стать ключевым в том числе для Александра Бабича. Ведь в случае отсутствия прогресса, как в результатах, так и в игре команды за счет профессионального роста футболистов, к наставнику возникло бы немало вопросов. И в самом деле – времени и доверия от руководства у него было предостаточно…

И когда чемпионат начался для одесситов с трех поражений с разницей голов 1:9, ситуация выглядела критично и для самого тренера, и для команды в целом. Ведь было очевидно, что эти футболисты готовы бороться за более высокие задачи, чем борьба за выживание. Казалось, следующий матч, домашний, против Олимпика, может стать последним шансом для реабилитации в глазах болельщиков и руководства клуба для игроков и, главное, самого Бабича. Ведь дальше команду ждали два выездных матча подряд.

Оказалось, после стартового провала и тренерский штаб, и футболисты сумели сделать правильные выводы, ведь все, что случилось с командой, начиная с четвертого тура, и, заканчивая одиннадцатым, было похожим на сказку для нынешнего Черноморца. Сначала была серия из четырех побед подряд. Дальше было две ничьи, но все шесть матчей объединял тот факт, что ни в одном из них Моряки не пропускали. Пропустили только в следующем поединке, но при этом выиграли у Стали на выезде. Дальше – ничья в матче с Динамо! Все это – на фоне вылета из Кубка от Нефтяника-Укрнафты, но при этом команда уверенно обосновалась в первой шестерке, обыграв четырех из пяти прямых конкурентов.

Омрачило же весь этот уверенный ход окончание года и неудачная серия с одной победой в семи матчах. В итоге, Ворскла с тем же количеством очков смогла обойти Черноморец по дополнительным показателям. К тому же, негатива добавляли последующие новости и интервью. Сначала стало известно, что Александр Бабич по итогам последнего матча сказал футболистам, что команда вряд ли соберется в будущем в таком составе. Что это значит – понятно не совсем. Но на фоне последующего интервью Боровика стало понятно, что не все так просто. Голкипер, в частности, заявил, что "… со временем возникли определенные проблемы по отношению к футболистам в клубе со стороны вышестоящих лиц, чего никто не видит со стороны. Поэтому это наталкивает на мысли "стоит ли продолжать сотрудничество с этим клубом?". Дальше появилась информация, что клуб может покинуть нынешний главный тренер, поэтому ситуация была немного тревожной и непонятной.

Но, с другой стороны, успокоило дальнейшее развитие событий: генеральный директор клуба Сергей Керницкий заверил, что Александр Бабич останется на своем посту. Вполне вероятно, что команда может не собраться в таком же составе по той простой причине, что ее лидерами интересуются другие, более сильные клубы не только из Украины, так что и здесь не все так плохо.

И, по правде говоря, главное достижение нынешнего Черноморца и конкретно тренерского штаба – индивидуальный прогресс футболистов. Пара 23-летних центрбеков Мартыненко-Хочолава стала одной из лучших в чемпионате – Черноморец 8 из 18 матчей лиги провел на ноль (понятно, что в этом большая заслуга всей команды и Боровика, в частности, но все же), Коркишко не просто реанимировал карьеру, но и повысил свой уровень, еще ряд футболистов просто выросли из дублеров в крепких игроков Премьер-лиги. И это при том, что несколько лет назад большинство игроков нынешнего Черноморца в чемпионате U-21 были не более, чем середняками, защищая цвета одесситов в турнире дублеров.

Еще одно достижение Бабича – собственно, отличная организация защитных действий команды, ведь Моряки пропустили в чемпионате всего 19 голов – столько же, как и Динамо, и провели 8 матчей на ноль. На этом фоне большой проблемой одесситов продолжает быть атака, ведь меньше их в чемпионате забили только Волынь и Сталь (12 против 14 мячей). И над этим Бабичу и компании нужно будет серьезно поработать зимой. Но, похоже, команду ждут серьезные кадровые пертурбации, потому работа над тактическими ошибками – не единственная задача тренерского штаба и клуба в целом. Предстоит серьезная работа на рынке свободных агентов.

Лучший игрок: Давид Хочолава и Евгений Мартыненко

И Давид, и Евгений – уже личности в нашем чемпионате, которые своей игрой громко заявили о себе. Вокруг и того, и другого ходит много разговоров о заинтересованности более богатых и сильных клубов. И парни вполне способны продолжить свой прогресс на более высоком уровне. Настораживает только тот факт, что в Одессе они были практически безальтернативными и работали в условиях отсутствия серьезной конкуренции (Азацкий чаще играл слева в обороне).

Лучший бомбардир: Дмитрий Коркишко

Дмитрий большую часть сезона провел на позиции вингера, а в конце года регулярно играл на острие. На его счету – 3 гола и одна результативная передача. В принципе, это мало для игрока его уровня, с другой стороны – лучшего нападающего у Черноморца нет, что подтверждает статистика.

Лучший матч: Черноморец – Олимпик – 3:0

Одесситы выиграли шесть матчей в сезоне, и пять из них были минимальными. Победа над Олимпиком была не только единственной с разницей голов больше одного, но и ключевой в сезоне, изменивший ход всего чемпионата для Моряков.

Худший матч: Заря – Черноморец – 4:0

После поражения в первом туре от Ворсклы Черноморец отправился в Запорожье, и без малейших шансов в который раз крупно проиграл Заре.

Открытие: Александр Андриевский

Пока что Черноморец в нынешнем сезоне заиграл одного явного дебютанта – Николая Мусолитина 1999 года рождения, и на его счету всего 41 минута на поле в составе первой команды (и 27 минут в Кубке). Поэтому возникает вариант с Андриевским, требующий небольшого объяснения. Александр еще со времен Металлиста считался талантом, и продолжал считаться таковым даже в Динамо – хотя сейчас ему уже 22. Вообще, полузащитник дебютировал в Премьер-лиге еще в сезоне 2011/2012, но и в том, и в каждом последующем сезоне появлялся на поле в составе первой команды Металлиста, а потом Динамо всего один раз. И вот, наконец-то Андриевский получил свой шанс проявить себя на этом уровне, и использовал его. По системе гол+пас в команде он делит лидерство с Коркишко. Правда, если на счету Дмитрия 3 гола и 1 ассист, то у Александра наоборот – 3 результативные передачи и один мяч. И в целом он отличается тонким пониманием игры, отличным виденьем поля и качественными обостряющими передачами как с игры, так и со стандартов.

Разочарование: Владислав Калитвинцев

Еще один воспитанник Динамо, придя в Черноморец, сразу же стал самым результативным игроком команды и настоящим лидером атак. Но в этом сезоне Владислав откровенно разочаровал, сыграв 12 матчей, и сделав из результативных действий всего одну голевую передачу. Также отмечаем, что из состава выпал Валерий Куценко, на котором было завязано многое в игре команды образца прошлого сезона. Но причины в этом случае, насколько нам известно, не совсем объективные и чисто игровые.

Оптимальный состав

Боровик – Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька – Филимонов, Кабаев – Калитвинцев, Андриевский, Татарков – Коркишко.

Тренер: Александр Бабич.

Команда под руководством нынешнего наставника продолжила свой прогресс. На данный момент, учитывая календарь своего главного конкурента и свой личный в оставшихся четырех турах первого этапа чемпионата, именно Черноморец является фаворитом в борьбе за попадание в первую шестерку. Одесситы сыграют в феврале/марте дома с Карпатами и Сталью, а также на выезде против Днепра и Динамо в последнем туре, когда киевляне, скорее всего, не будут иметь никаких турнирных задач. Ворскла же в это время встретится с Шахтером и Олимпиком на выезде, дома с Зарей и Зиркой. Потому у Александра Бабича есть отличный шанс проявить себя еще лучше.

Чего ждать зимой?

Иса Шериф, Куценко и Матеус уже покинули клуб. Боровик и Коркишко публично заявили, что хотели бы сменить место работы. Хочолавой, Мартыненко и Филимоновым, по сообщениям различных СМИ, интересуется множество других клубов. Потому, скорее всего, Черноморец проведет трансферное окно достаточно активно. Будущие результаты во многом будут зависеть от качества этой работы.

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