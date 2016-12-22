Украина

Киевское Динамо презентовало запуск киберфутбольного направления.

Стоит отметить, что киевляне стали первым спортивным и футбольным клубом Украины, который решил создать собственную киберфутбольную команду.

Ранее на подобный шаг решились такие ведущие европейские клубы, как французский ПСЖ, амстердамский Аякс и английский Манчестер Сити.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, первым игроком киберфутбольной команды Динамо в дисциплине FIFA стал 26-летний киевлянин Виталий ‘labotryas’ Муха.

Виталий – чемпион (2016) и вице-чемпион (2015) Украины, победитель 12 из 15 “живых” (LAN) турниров по FIFA16 в 2016 году, 3-х кратный чемпион Кубка Киева, участник чемпионата мира 2016 года в Париже. Сейчас основной дисциплиной Виталия является FIFA17.

Отмечается, что киевский клуб рассматривает создание команд и в других киберспортивных дисциплинах (среди них Dota 2, LoL, CS:GO и др.).

При этом киберфутбол всегда будет занимать центральное место и станет основным инструментом реализации задач проекта:

- поддержка талантливых украинских киберспортсменов и команд, создание возможностей для профессионального развития и выступлений на наивысшем международном уровне;

- формирование профессиональной системы турниров и инфраструктуры киберспорта в Украине;

- расширение аудитории и привлечение поклонников киберспорта в традиционный футбол и наоборот.