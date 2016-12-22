Украина

Из-за нежелания расплачиваться с долгами днепровскому Днепру грозит понижение в классе.

Напомним, что днепряне по-прежнему не рассчитались с задолженностью перед экс-наставником команды Хуанде Рамосом, его помощниками, а также агентом Хинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба испанского специалиста.

Как сообщает канал Футбол 1, информацию о возможном понижении Днепра в классе подтвердили и в Федерации футбола Украины.

Отмечается, что ФИФА отправила ФФУ и Днепру письмо, в котором указала, что команды днепровского клуба могут быть сняты с соревнований под эгидой УПЛ.

Чтобы избежать подобного наказания, до 18 января Днепр должен хотя бы расплатиться с испанским футбольным агентом. В противном случае 31 января контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит вопрос о понижении днепрян в классе.

Более того, по словам юриста Хуанде Рамоса Александра Волкова, в ближайшие дни с Днепра могут снять еще 9 очков.

Интересно, что в октябре команду Дмитрия Михайленко лишили 6 очков.