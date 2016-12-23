Украина

Центральный защитник Черноморца Давид Хочолава уже зимой может перебраться в стан Горняков.

О заинтересованности Шахтера в Хочолаве в интервью изданию sportall.ge поведал агент футболиста Кахабер Мжаванадзе.

"Не буду скрывать, Шахтер проявляет интерес к Хочолаве, но на данный момент контракт не подписан, поэтому я воздержусь от громких заявлений. Сейчас нужно выдержать паузу. Надеюсь, что все сложится хорошо", — сказал агент.

При этом Мжаванадзе рассказал, что Шахтер — не единственный претендент на 23-летнего грузинского защитника.

"Также есть интерес к Давиду из России. Если говорить конкретно, то речь об Амкаре. У меня хорошие отношения с Гаджи Гаджиевым (главным тренером Амкара, — прим.)".

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Хочолаве со стороны Ростова.

Хочолава выступает за Черноморец с лета 2015 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 16 матчей в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.