Защитники Андрей Пилявский и Алексей Дитятьев больше не будут защищать цвета Ворсклы.
АЛЕКСЕЙ ДИТЯТЬЕВ, FOOTBOOM.COM
24 декабря 2016, 10:57
Ранее стало известно, что Ворсклу покинет правый защитник Сергей Симинин.
Sport Arena сообщает, что клуб покинут также Пилявский и Дитятьев.
В нынешнем сезоне на счету Пилявского 8 матчей за Ворсклу. Срок его аренды из Рубина закончился и продлен не будет.
Дитятьев сыграл 18 матчей во всех турнирах за Ворсклу, забив при этом 1 гол. Сообщается, что интерес к Алексею проявляют другие клубы.
Стоит отметить, что недавно стало известно, что всем игрокам полтавчан снизят зарплату в связи с тяжелой финансовой ситуацией в клубе.