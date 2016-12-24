Украина

Защитники Андрей Пилявский и Алексей Дитятьев больше не будут защищать цвета Ворсклы.

Ранее стало известно, что Ворсклу покинет правый защитник Сергей Симинин.

Sport Arena сообщает, что клуб покинут также Пилявский и Дитятьев.

В нынешнем сезоне на счету Пилявского 8 матчей за Ворсклу. Срок его аренды из Рубина закончился и продлен не будет.

Дитятьев сыграл 18 матчей во всех турнирах за Ворсклу, забив при этом 1 гол. Сообщается, что интерес к Алексею проявляют другие клубы.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что всем игрокам полтавчан снизят зарплату в связи с тяжелой финансовой ситуацией в клубе.