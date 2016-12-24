Украина

Из-за перехода крупнейшего банка Украины в собственность государства вице-президент УЕФА Григорий Суркис и президент киевского Динамо Игорь Суркис могут понести огромные финансовые потери.

Стоит отметить, что о национализации ПриватБанка было объявлено 19 декабря.

По информации официального сайта издания Зеркало недели, среди главных пострадавших от принудительного списания депозитов клиентов национализированного банка оказались братья Григорий и Игорь Суркисы.

В результате этой операции сумма потерянных активов, которые футбольные функционеры разместили в кипрском филиале ПриватБанка, превысила 200 млн долларов. А в общей сложности (с учетом внутриукраинских вложений) их потери могут достигать почти 300 млн долларов (или около 8 млрд грн).

Предполагается, что Суркисы, которые потеряли львиную долю своего состояния, будут судиться с украинским государством в международных инстанциях.

Интересно, что хотя на Кипре у ПриватБанка открыт филиал (а значит, он подпадает под нормы украинского законодательства), влияние на его судебную систему украинского государства далеко не столь однозначно, как в местных юрисдикциях.