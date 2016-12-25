Украина

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата. На очереди — Олимпик.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 8 место.

Нынешнее расположение в таблице: 5 место.

"Роман Санжар уже не первый год работает с командой и с каждым сезоном все более качественно устраняет недостатки в игре. Пришла очередь нового витка качества. Ожидаем от Олимпика стабильных результатов и борьбы за первую шестерку", – такие перспективы виделись нам перед началом сезона для донетчан. И новый виток качества таки пришел. Более того – именно Олимпик можно считать главным открытием сезона по итогам первой части чемпионата, учитывая его нынешнее турнирное положение.

Хотя начиналось для донетчан все очень непросто: в первых пяти турах команда трижды проиграла, на последних минутах спасла ничью в матче с Волынью и выиграла у Зирки – четыре очка, и место внизу турнирной таблицы. В это же время эксперты отмечают провальную работу клуба на трансферном рынке, ведь команду покинуло сразу три футболиста, стабильно игравших в стартовом составе в прошлом сезоне: Конде, Огиря, Моха. На их же место пришли молодые футболисты, вроде Корнева и Квашука, или игроки, мягко говоря, без звездного статуса: Барановский и Олейник. Сопоставив потери и уровень пришедших футболистов, казалось очевидным, что Олимпику в этом чемпионате не светит ничего большего, чем болото турнирной таблицы рядом с зоной вылета. Особенно же были заметны проблемы команды в атаке, ведь именно Моха был футболистом номер один, который давал скорость, агрессию и обострения впереди. Теперь же по кадрам атака команды выглядела бедно. Впрочем, как и вся обойма, ведь Олимпик не всегда даже вносил в заявку на матч 18 человек. Еще одна беда – постоянные травмы, прежде всего, из-за сложных условий для тренировочного процесса: команда готовилась то на искусственных покрытиях, то на натуральных, и это не проходило бесследно…

Но резко ситуация улучшилась кардинальным образом! Сначала команда неожиданно обыграла во Львове Карпаты – уже с пришедшим из Волыни Богдановым и арендованным Гринем. Затем именно хет-трик Андрея принес победу над Днепром. Еще один матч – и снова праздник: играя с 38 минуты в меньшинстве на выезде, Олимпик обыграл Сталь – 3:2. В этот период максимально стабилизировался стартовый состав команды: в центре защиты прекратились эксперименты, и пара Петров-Барановский играла из матча в матч, в отличной форме были Богданов, Доронин, Шестаков и Поступаленко. Стало понятно, что эта команда способна на большее. Хотя по итогам неудачного старта Роман Санжар в интервью сам признавал проблемы в вопросе комплектации команды, и заявил, что клуб ориентируется больше на обкатку молодежи.

Дальше, естественно, выигрышная серия Олимпика прервалась – она не могла продолжаться вечно, но команда все же набирала очки достаточно регулярно для того, чтобы уверенно обосноваться в верхней шестерке. Отдельные матчи команды и вовсе были одними из лучших за все два с половиной сезона в Премьер-лиге, а ничья с Шахтером стала изюминкой успешного полугодия. На данный момент Олимпик заслуженно находится на пятом месте, и вряд ли упустит его по итогам первого этапа чемпионата.

Лучший игрок: Кирилл Петров и Антон Поступаленко.

Петров стал безальтернативным основным центральным защитником, вытеснив из основы капитана Гришко. Кирилл провел первую часть сезона образцово и на стабильно высоком уровне, без явных ошибок и спадов в игре. Поступаленко же стал лучшим по системе гол+пас, пять раз забив и отдав один ассист. При этом, Антон отыграл всего 12 матчей, поэтому в среднем он отличался результативными действиями в каждом втором поединке. Правда, есть и негативный момент – две красные карточки.

Лучший бомбардир: Антон Поступаленко – 5 голов.

Лучший матч: Олимпик – Шахтер.

Историческая ничья в поединке с донецким грандом – Олимпик впервые отобрал очки в дерби.

Худший матч: Черноморец – Олимпик – 3:0.

Олимпик проиграл в Одессе без особых шансов, безобразно отыграв при стандартах у своих ворот.

Открытие: Владислав Хомутов.

18-летний полузащитник дебютировал в Премьер-лиге в прошлом сезоне, сыграв в нем всего 19 минут. В нынешнем чемпионате на его счету уже 12 поединков, и два из них – в стартовом составе. Результативными действиями Владислав не отличился, но талант и перспективы точно имеются.

Разочарование: Максим Драченко.

Опытного хавбека преследовали травмы, и, кажется, он так и не набрал оптимальные кондиции. Факт остается фактом – Максим проиграл конкуренцию, и сыграл всего 269 минут. За это время он успел отдать две результативные передачи, однако, вне всяких сомнений, от Драченко ждали большего в клубе.

Оптимальный состав

Махарадзе – Олейник, Барановский, Петров, Немчанинов – Богданов, Доронин – Танчик, Поступаленко, Шестаков (Гошкодеря) – Матяж (Гринь).

Тренер: Роман Санжар.

Команда проводит свой лучший сезон в Премьер-лиге с, пожалуй, самым слабым составом за три сезона по именам. Летом клуб провел не лучшую селекционную работу, и чемпионат начался для команды сложно. Однако Роман Санжар, вырулив из сложнейшей ситуации, в очередной раз доказал, что всецело его штаб является достаточно сильным по украинским меркам. Олимпик продолжил свой прогресс в УПЛ.

Чего ждать зимой?

В контексте борьбы за попадание в первую шестерку, Олимпику очень повезло с решением КДК ФФУ не засчитывать донетчанам техническое поражение за несостоявшийся матч с Карпатами и перенести поединок на весну. Дело в том, что в четырех оставшихся турах команда Романа Санжара сыграет в том числе на выезде против Динамо и Шахтера, где шансов заработать очки практически не будет. Остается два номинально домашних матча: против Стали и Ворсклы. Но здесь трудностей добавляют не только далеко не самые простые соперники, но и совершенно непонятная ситуация с домашней ареной – где Олимпик будет принимать соперников во второй части сезона – тот еще вопрос. Потому еще один "бонус" в виде матча с Карпатами может стать решающим. Олимпик сейчас пятый на данный момент и на пять очков оторвался от Ворсклы и Черноморца. Ключевыми будут все три домашних поединка, и особенно важная задача – не проиграть полтавчанам. Впрочем, на стороне Олимпика не только преимущество в турнирной таблице, но и то, что это действительно тренерская команда. Именно благодаря этому потеря кого-то из игроков основного состава никогда не становилась большой проблемой. Нынешний сезон, начавшийся для команды без Конде, Огири и Мохи без явного усиления, уже доказал это. Так что почти наверняка Олимпик закончит первый этап в первой шестерке.

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