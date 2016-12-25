Украина

Защитник Динамо Евгений Хачериди опроверг информацию о том, что Динамо якобы ведет переговоры о его продаже.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Зенит зимой намерен подписать Хачериди. Сообщалось, что Динамо может получить за Евгения 4 млн долларов.

Однако эту информацию сначала опроверг агент футболиста Вадим Шаблий, а позже – и сам Хачериди.

"Правда в словах Шаблия (о том, что эти слухи не соответствуют действительности – прим.)", — заявил Хачериди Sport Arena.

"Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни Динамо, ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны Зенита, ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов".

Недавно Хачериди в интервью программе Профутбол заявил, что не знает, останется ли в Динамо, ведь ему не предлагали продление контракта. Евгений заявил, что летом может подписать контракт с другим клубом.

"Я имел в виду, что через год — следующей зимой — я смогу подписать предварительный контракт с любым другим клубом и в июле 2018-го перейти в этот клуб на правах свободного агента. То есть, до возможности не нарушая закон вступать в переговоры с другими клубами у меня остается еще год".

"Готов еще раз повторить сказанное ранее: я счастлив, что играю за киевское Динамо. И отработаю свой нынешний контракт профессионально до конца Конечно, если буду и дальше нужен клубу".

Тем не менее, Евгений все еще не знает, останется ли в Динамо после окончания срока контракта.

"Сейчас сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, с Динамо у меня действующий контракт, меня тут все полностью устраивает. С другой стороны, думаю, любой украинский футболист не отказался бы поиграть в топовом клубе топового чемпионата. Но реалии на данный момент таковы, что никаких конкретных предложений от других клубов у меня нет. Поэтому не вижу смысла рассуждать на тему моего желания или нежелания перехода в другой клуб. Вот когда будет предложение, тогда совместно с клубом и буду принимать решение".

"Пока на эту тему мы не общались. Такие разговоры обычно происходят ближе к сроку окончания контракта. Так что, время еще есть", — подытожил Хачериди.

Transfermarkt оценивает Хачериди в 8,5 млн евро.