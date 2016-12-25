Украина

Главный тренер Карпат Олег Дулуб рассказал о трансферной деятельности львовян в ближайшее трансферное окно.

Ранее стало известно, что Карпаты уже расстались с Артуром Новотрясовым, Сергеем Рудыкой, Артуром Карнозой, Константином Ярошенко и Габриэлем Окечукву. Имена потенциальных новичков пока остаются неизвестными.

"Работа над усилением уже велась последний месяц, разговаривали с игроками, есть предварительные договоренности, но конкретики пока нет. Конкретика будет в ближайшие две недели. Фамилии озвучивать не хочется", — цитирует Дулуба Sport Arena со ссылкой на Футбол 1.

"В усилении нуждается вся центральная ось. Будем искать одного-двух футболистов, которые станут связующим звеном. У нас есть группа молодых игроков и группа опытных, а вот средней плеяды нет".

"Пока легионеров даже не рассматриваем. Первый шаг – это поиск среди украинских футболистов. Пока не могу сказать, будем ли мы покупать игроков или это будут свободные агенты. На этот вопрос смогу ответить после встречи с президентом клуба".

На данный момент Карпаты с 5 очками занимают последнее место в Премьер-лиге.