Украина

Наставник львовских Карпат Олег Дулуб отметил важность для своей команды нападающего Густаво Бланко-Лещука.

Напомним, что 25-летний аргентинский форвард присоединился к львовянам в феврале.

"Руководство делает все возможное, чтобы Бланко остался у нас. Нападающий, который забивает нужен любой команде", — заявил журналистам белорусский специалист.

В текущем сезоне Бланко-Лешук отыграл за Карпаты во всех турнирах 19 матчей (все — в основе), отметившись 7 голами.

Стоит отметить, что ранее Дулуб отметил, что конкретика по трансферной политике Карпат в зимнее трансферное окно появится в ближайшие 2 недели.