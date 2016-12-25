Украина

Стали известны зимние планы юношеской сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, в конце февраля будущего года подопечные Владимира Цыткина дважды сразятся с ровесниками из Израиля.

Оба матча пройдут на поле соперника. Точные даты проведения спаррингов пока неизвестны.

Напомним, что уже в марте сборная Украины стартует в элит-раунде отборочного цикла к чемпионату Европы, который состоится в Нидерландах.

В одну группу с украинцами попали сборные Финляндии, Нидерландов и Греции.