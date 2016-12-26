Украина

Football.ua подводит итоги осенней части сезона в УПЛ. На очереди — Александрия.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 7 место.

Нынешнее расположение в таблице: 4 место.

Даже давая такой довольно оптимистичный прогноз для Александрии, мы все равно их недооценили. Как недооценили и масштабы проблем конкурентов, а у Александрии их, по сути, и не было. Команда Шарана прошла дистанцию ровно, форс-мажорной можно назвать только потерю в матче с Волынью.

Что характерно, Александрия в этом сезоне кардинально изменила стиль игры — если в прошлом сезоне они делали акцент на обороне, то в этом — на атаке. Для сравнения — в прошлом сезоне за первые 18-туров Александрия забила 21 и пропустила 20 мячей, в этом сезоне за те же 18 туров — 30 — 23. Тут конечно, большую роль сыграл тот факт, что отлично в игру команды вписался арендованный у Динамо Роман Яремчук, забивший пять мячей плюс голевая передача.

Удачно подопечные Шарана прошли и сложный отрезок с 12 по 16 тур, когда пришлось играть с Динамо, Шахтером, Ворсклой (на выезде), Зарей и Олимпиком — шесть очков из 15 возможных. Причем с Олимпиком и Ворсклой Александрия должна была брать по три очка. Особенно обидно вышло с полтавчанами, когда еще на 89-й минуте счет был 2:0 в пользу Александрии. Не менее обидной была и потеря очков с Зиркой, которой просто не было видно на поле — кропивничанам удалось спастись на третьей добавленной минуте.

Лучший игрок: Андрей Запорожан

Человек, на котором держится вся стройность игры Александрии, причем приблизительно одинаковое влияние Запорожан имеет, как на атаку команды, так и на оборону. Такого по качеству связующего звена между обороной и атакой в Александрии нет, поэтому, когда Запорожан выпал на последние два тура, Шарану пришлось выпускать двух опорных и над ними чистого плеймейкера Грицука, а это означало, что на фланг уходил либо Яремчук, либо Пономарь,что снижает атакующий потенциал команды. Кстати, сам Шаран посоветовал тренерскому штабу сборной Украины партнера Запорожана по центру полузащиты Евгения Банаду.

Лучший матч: Александрия — Динамо 1:1

Александрия провела много качественных матчей, но с точки зрения значимости — ничья с Динамо (причем с позиции силы) — очень важна для уверенности в себе. Хотя и победа над Зарей была не менее эффектной.

Худший матч: Волынь — Александрия 1:1

В этом матче Александрия явно рассчитывала на три очка, но сама игра была не за александрийцами — они были на удивление инертны и даже день рождения Шарана не заставил их ускориться. Особенно безнадежной выглядела ситуация во втором тайме — Волынь даже ближе была ко второму мячу, запоров пару хороших контратак. В итоге лучане испортили свой лучший с точки зрения игры матч, пропустив на последней минуте.

Открытие: Роман Яремчук

В своем дебютном сезоне в УПЛ, динамовец стал незаменимым игроком для Александрии, забил пять мячей и стал лучшим игроком октября по версии УПЛ.

Разочарование: Станислав Кулиш

Даже не верится, что этот форвард в первой лиге когда-то забивал больше двадцати мячей за сезон. Сейчас каждый гол дается ему с большим трудом, также, как и попадание в стартовый состав Александрии, где он был всего лишь раз. Впрочем, если Динамо все-таки вернет Яремчука, то у Кулиша будет больше возможностей играть. Хотя Шаран уже сказал, что команде нужен нападающий. В первом матче 2017-го года с Волынью Пономарь играть не будет из-за дисквалификации.

Оптимальный состав

Тренер: Владимир Шаран

Этот тренер уже доказал, что может сделать сильную команду из игроков среднего уровня, параллельно помогая этим же игрокам достигать своего максимума. Следующая задача — проявить себя с командой в еврокубках.

Чего ждать зимой?

Особых сомнений, что Александрия останется в первой шестерке — нет, даже, если брать во внимание, что уже ушел Яремчук. Чтобы кардинально улучшить игру команды, нужно усиление, но тут есть проблемы: "Уже вижу, какое усиление нам нужно. Это три-четыре игрока, для того чтобы выполнить задачу выхода в еврокубки. Но они на контрактах, я уже с ними разговаривал. Они не хотят там оставаться, хотят к нам, но у них контракты", — сказал на эту тему Шаран.

Александр Озирный, Football.ua