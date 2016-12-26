Украина

Нападающий донецкого Шахтера Евгений Селезнев продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Напомним, что в мае 31-летний воспитанник Горняков заключил с родным клубом 2-летний контракт.

Как сообщает официальный сайт донетчан, Селезнев переходит в Карабюкспор, который выступает в элитном дивизионе Турции.

В то же время не уточняется, продал ли Шахтер Евгения или предоставил ему статус свободного агента.

Стоит отметить, что ранее его агент Вадим Шаблий подтвердил, что его клиент досрочно расторг контракт с Горняками.

Всего, в футболке Шахтера Селезнев провел 74 матча, в которых забил 30 голов. В составе родного клуба он завоевал 4 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА.