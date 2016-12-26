Боливийский нападающий Марсело Морено может вернуться в Шахтер.
Марсело Морено, shahta.org
26 декабря 2016, 11:38
Марсело Морено числился в Шахтере с 2008 по 2011 год. За это время он дважды сдавался в аренду – в Вердер и Уиган, после чего на постоянной основе ушел в Гремио.
С 2015 года боливиец защищал цвета китайского Чанчунь Ятай.
"Мой представитель сообщил, что Шахтер вновь заинтересован в моих услугах. Я очень этому счастлив", — цитирует Морено Goal.
За Шахтер Марсело провел 46 матчей и забил 11 голов в чемпионате Украины.