Украина

Боливийский нападающий Марсело Морено может вернуться в Шахтер.

Марсело Морено числился в Шахтере с 2008 по 2011 год. За это время он дважды сдавался в аренду – в Вердер и Уиган, после чего на постоянной основе ушел в Гремио.

С 2015 года боливиец защищал цвета китайского Чанчунь Ятай.

"Мой представитель сообщил, что Шахтер вновь заинтересован в моих услугах. Я очень этому счастлив", — цитирует Морено Goal.

За Шахтер Марсело провел 46 матчей и забил 11 голов в чемпионате Украины.