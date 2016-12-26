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Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал, как относится к розыгрышам, а также поделился планами на 2017 год.

"В Новый год я войду с отличным настроением, так как верю – кульминацией его будет наша победа. Мы завоюем все титулы, что запланировали", — заявил Фонсека в интервью клубным СМИ.

"Готов ли я к сюрпризам и розыгрышам? Я готов абсолютно ко всему. Я тот человек, который любит очень много шутить, смеяться, но главное – в правильные моменты. Теперь, конечно, такое время наступит – Рождество, Новый год. Сейчас люди просто обязаны улыбаться, смеяться, шутить друг над другом. Это всегда отличные сюрпризы".

"В одном будьте уверены: если надо мной подшутят, если меня разыграют, то посмеяться у них не выйдет, потому что последует мой ответ, а там уже посмотрим, чья шутка лучше…"

Также Фонсека рассказал, от кого в Шахтере всегда следует ждать подколов и розыгрышей.

"Дентиньо, Срна, Фред – с этими нужно быть осторожным".

Также Фонсеке было предложено сыграть в популярную игру "Кто я?" – отгадать, чью маску он держит. Стоит отметить, что Паулу отгадал Ангелу Меркель всего лишь за 3 вопроса.