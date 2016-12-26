Украина

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес заявил, что переговорный процесс с клубом его клиента по поводу нового контракта снова завершился неудачей.

В середине декабря агент Тайсона в интервью бразильской прессе заявил, что его клиент не может прийти к консенсусу с Шахтером в вопросе продления действующего соглашения, которое рассчитано до конца 2017 года.

После этого стало известно об интересе к Тайсону со стороны российских, немецких, бразильских и китайских клубов.

Больше других заинтересованность в Тайсоне проявляли Интернасьонал и Фенербахче. По слухам, турецкий клуб готовит предложение по бразильцу в размере 7 миллионов евро.

Тем не менее, по словам агента футболиста переезд в Турцию не привлекает Тайсона.

"Тайсону не интересен вариант с турецкими клубами, поэтому в Турции его не будет", — сказал Дорнеллес в интервью Sport Arena.

Также агент сообщил, что недавно состоялся очередной раунд переговоров с Шахтером по поводу продления контракта. По словам агента, сторонам опять не удалось договориться.

"Недавно я летал в Украину на переговоры по новому контракту, и мы не пришли ни к чему хорошему для двух сторон. Шахтер неверно оценивает значимость и ценность нашего клиента".

В текущем сезоне Тайсон провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.