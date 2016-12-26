Украина

Нападающий Карпат Густаво Бланко-Лещук прокомментировал информацию о своем будущем.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что 25-летний форвард может продолжить карьеру в Динамо или Шахтере.

"Сейчас я вообще не хочу думать о том, останусь я в Карпатах или нет. В отпуске, который я провожу в Аргентине, хочу очистить голову и не забивать ее такого рода размышлениями. Думать буду уже поле возвращения в расположение команды", — заявил Бланко-Лещук в интервью изданию Sport Arena.

"На какой срок рассчитано соглашение с львовским клубом? Мой контракт с Карпатами истекает летом 2017 года", — добавил форвард

В текущем розыгрыше УПЛ на счету Бланко-Лещука 17 поединков и 7 забитых мячей.