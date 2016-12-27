Украина

Защитник Зари Рафаэль Форстер в ближайшее трансферное окно может перебраться в стан Горняков.

По информации издания Sport Arena, Шахтер рассматривает возможность приобретения 26-летнего центрбека.

Сообщается, что Форстер понадобился Горнякам из-за возможного ухода Ярослава Ракицкого, которого донецкий клуб готов отпустить за 6 миллионов евро.

Форстер перебрался в Зарю в январе текущего календарного года, подписав контракт на два сезона.

В текущей кампании на его счету 19 матчей во всех турнирах в составе луганской команды и 5 забитых мячей.