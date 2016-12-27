Украина

Вячеслав Шевчук подвел итоги своих выступлений за Шахтер.

Сегодня Шахтер объявил о расставании с левым защитником команды Вячеславом Шевчуком.

"Я в клубе уже на протяжении 16 лет. Пришел, когда он был у истоков своего развития, и посмотрите, до какого уровня Шахтер дорос!", — цитирует Шевчука клубная пресс-служба Горняков.

"Клуб уважают не только в Украине, но и в мире. Клуб воспитал очень много топовых футболистов, они выступают в ведущих командах Европы. А все благодаря чему? Благодаря клубной структуре: президенту, менеджменту, административному корпусу, всем сотрудникам. И, конечно, благодаря нашим болельщикам – они у Шахтера самые лучшие".

"В чем секрет игрового долголетия? Главное – это профессионализм. Также важны человеческие качества, самодисциплина, работа над собой, работа на команду. У меня останется очень много приятных воспоминаний о Донбасс Арене. На мой взгляд, это лучший стадион в Европе. Надеюсь и верю, что мы вернемся на нашу красавицу-арену, где Шахтер всегда демонстрировал настоящий спектакль. И это не только моя мечта, но и наших болельщиков".

Напомним, что за первую команду Шахтера Шевчук выступал на протяжении 12 лет. Всего он провел за Горняков 239 матчей и забил 4 гола.