Украина

Лидеры Ворсклы — защитник Владимир Чеснаков и полузащитник Павел Ребенок — не собираются менять клубную прописку.

Напомним, ранее из-за сложной финансовой ситуации в Ворскле клуб покинули Сергей Симинин, Андрей Пилявский и Санжар Турсунов. Также была информация, что в ближайшее время полтавскую команду покинут еще ряд футболистов.

Как сообщает Sport Arena, несмотря на тяжелую ситуацию в клубе, Владимир Чеснаков и Павел Ребенок выразили готовность остаться в полтавском клубе.

При этом отмечается, что с Чеснаковым руководству клуба предстоит уладить некоторые детали, тогда как Ребенок даже не думает о смене клубной прописки.

В текущем сезоне Чеснаков провел за Ворсклу 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Что касается Ребенка, то Павел принял участие в 17-ти матчах своей команды, в которых отметился двумя голами.