Украина

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата. На очереди — Заря.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 3 место.

Нынешнее расположение в таблице: 3 место.

Абсолютно очевидным перед стартом сезона был тот факт, что Заря расположится именно на третьем месте, как минимум, по итогам первого этапа чемпионата. Для того, чтобы команда оказалась выше, должно было случиться что-то невероятное с абсолютным провалом хотя бы одного из двух грандов. Для того, чтобы Заря оказалась ниже, на новый качественный уровень должен был выйти кто-то из команд-преследователей: Александрия или Ворскла. Этого не произошло. И первая часть сезона закончилась для команды Юрия Вернидуба вполне закономерным результатом.

Хотя, конечно же, вариант с абсолютным провалом гранда существовал – для Динамо этот чемпионат пока что один из худших в истории. Но в то же время Заря, хоть и подымалась промежуточно на второе место, все же не смогла справиться с насыщенным графиком. Потому вывод можно сделать следующий: Динамо создало все условия для Зари, чтобы та уже сейчас твердо и уверенно обосновалась на втором месте. Однако по ходу чемпионата оказалось, что у самой Зари проблем не меньше (хоть и иного характера), а потому луганчане не сумели воспользоваться полученным шансом.

Если говорить детальнее о проблемах команды, то здесь нужно отмечать несколько моментов, которые стали для Зари ключевыми. Во-первых, большинство футболистов впервые в жизни играли в настолько плотном графике (да, он был не настолько сложным, как если бы большинство игроков основного состава регулярно играли бы еще и за сборные, но все же украинцы не привыкли играть так часто), и под конец игрового года многие не выдержали: футболисты один за другим признавались, что силы у них на исходе. Впрочем, и без их признаний было заметно, насколько наелись отдельные исполнители. При этом, Заря впервые в жизни играла в группе Лиги Европы, а потому, естественно, не могла пренебрегать таким турниром – слишком много эмоций и сил было потрачено луганчанами именно на полях европейских баталий. Как итог – на финише первой части у команды была серия с одной победой в шести матчах с тремя поражениями (одно из них – в Кубке).

Во-вторых, скамейка запасных у команды оказалась короче, чем все предполагали: не все футболисты смогли проявить себя в системе игры, которую выстроил в Заре тренерский штаб Юрия Вернидуба. Например, Кулач по меркам украинского чемпионата – нападающий очень неплохого уровня. Но в луганском коллективе он часто выглядел на поле инородным телом, поскольку просто не подходит под футбол Зари. Ведь то, что команда не смогла безболезненно перестроиться после ухода Будковского – тоже понятный всем момент. И когда под конец осенней части лидеры выглядели все более уставшими, было просто необходимо применение ротации. Так, свои шансы получили Безбородько, Ярмаш и Чечер, Соболь потерял место в стартовом составе, и слева регулярно играл Сухоцкий, в средней линии также систематично от матча к матчу использовались различные связки игроков. Но результат оставался неудовлетворительным.

И, в-третьих, отдельным пунктом нужно вынести проблему с нападающим. Тем более, о ней сам прямо и неоднократно говорил Юрий Вернидуб. Заря уже несколько лет ищет классного форварда, но пока с этой задачей клуб не справился. По словам главного тренера, результаты команды могли быть лучшими, если бы на острие играл действительно сильный форвард.

Впрочем, нужно понимать, что хорошего было все же больше, ведь Заря удерживает свое третье место, и всего на три очка отстает от Динамо. Главное – Юрию Вернидубу и компании удается демонстрировать стабильность, находясь уже долгое время на одном высоком уровне. Во второй части чемпионата и во втором его этапе у луганчан могут появиться шансы побороться с Динамо, учитывая небольшое отставание и очные матчи. Но это станет возможным только в случае качественной трансферной кампании.

Лучший игрок: Александр Караваев.

Именно на полузащитника легла самая большая нагрузка, ведь он провел на поле наибольшее количество игрового времени. При этом, Александр еще и не только ездил в расположение сборной, но и играл там. В чемпионате Караваев стал лучшим игроком своей команды по системе гол + пас.

Лучший бомбардир: Александр Караваев – 6 голов.

Также на счету Александра 4 ассиста – отличное полугодие для полузащитника.

Лучший матч: Динамо – Заря – 0:1.

В Киеве подопечные Юрия Вернидуба могли как проиграть, так и выиграть. Но большую часть матча гости были сконцентрированы все же на обороне. И даже если бы поединок закончился со счетом 0:0, Заря увезла бы домой положительный результат. Но последняя атака в матче закончилась голом Опанасенко, который и вовсе принес победу Заре на Олимпийском.

Худший матч: Днепр – Заря – 2:0.

Днепр в нынешнем сезоне обыграл Зарю дважды, но матч на Днепр-Арене стоит особняком, учитывая, что Заря проиграла без особых шансов.

Открытие: Алексей Шевченко.

Вратарь, засветившийся в запорожском Металлурге, возобновил свои стабильные выступления в Премьер-лиге только в нынешнем сезоне – после возвращения в Шахтер Никиты Шевченко. В итоге, Алексей стал незаменимым номером один в Заре и получил вызов с сборную.

Разочарование: Паулиньо.

Бразилец проиграл конкуренцию и на острие, и на флангах атаки, а потому появлялся в стартовом составе всего 6 раз, и еще в 11 поединках выходил на замену. В активе Паулиньо всего 1 гол.

Тренер: Юрий Вернидуб.

Несмотря на неудачный отрезок чемпионата на финише осенней части, Заря удерживает свое законное место в турнирной таблице и оставляет шансы навязать борьбу Динамо.

Чего ждать зимой?

Заре ничего не мешает провести качественную работу на рынке свободных агентов. Теперь клуб может практически гарантировать потенциальным новичкам групповой раунд Лиги Европы в следующем сезоне, что повышает шансы подписать действительно качественных футболистов. Клуб уже подписал центрального полузащитника Бабенко (Вернидуб признался, что хотел видеть Руслана в команде еще полтора года назад), а также главный тренер заявил, что Заря будет пытаться найти усиление в центр защиты, фланги полузащиты и нападение. Даже если луганчане подпишут хотя бы только классного форварда, то смогут подпортить нервы Динамо.

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