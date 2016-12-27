Украина

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

Напомним, что две недели назад в домашнем поединке УПЛ против донецкого Шахтера (3:4) 23-летний центрхав киевлян повредил ахиллово сухожилие.

"Почему не улетел на море? Решил остаться в Киеве, восстанавливался здесь на протяжении недели, за границу не летал. А потом поеду домой", — заявил журналистам Буяльский.

"Как мое здоровье? Спасибо, уже лучше, но небольшой дискомфорт еще чувствую. Впрочем, к сборам уже буду готов. 14 января мы собираемся, затем проходим медобследование и вылетаем в Испанию".

В текущем сезоне Виталия отыграл за Динамо во всех турнирах 18 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами.