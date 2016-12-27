Украина

Уже экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поведал о причинах решения завершить профессиональную карьеру футболиста.

Сегодня Шевчук объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

"У меня закончился контракт с Шахтером. Физически чувствую себя хорошо. Как обычно, во время отпуска регулярно бегал, но есть ощущение, что, как говорится, пора давать дорогу молодым", — сказал Шевчук в интервью Sport Arena.

"Чувствую, что уже не в состоянии дать в Шахтере такую конкуренцию, которая позволит попадать в основной состав. А сидеть на контракте, получать деньги, не играя — это не для меня".

"Предложения от других клубов есть, но после карьеры в Шахтере как-то не хочется уходить в команду на порядок ниже уровнем. Не вижу смысла. Я сам для себя принял решение завершить карьеру, но понимаю, что в этом вопросе не стоит быть категоричным".

"Многие футболисты объявляли о завершении карьеры, а потом, спустя какое-то время, возвращались на поле. Но я думаю, что на 99% повесил бутсы на гвоздь. Хотя не против повторить историю того же Пола Скоулза (смеется)".

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил надежду, что в ближайшее время Шевчук примкнет к тренерскому штабу академии донецкого клуба.

"В дальнейшем не хочется уходить из футбола. Хочу сконцентрироваться на тренерской работе. Диплом у меня есть. Есть много игроцкого опыта и идей — я ведь себя готовил к тому, что день завершения карьеры когда-то наступит".

"Важно собрать правильный штаб, команду единомышленников, с которыми можно успешно работать, добиваясь результата. Но пока думаю начать, так сказать, с азов — работы с детьми. Хочу посмотреть, прочувствовать, попробовать что такое тренерский труд".