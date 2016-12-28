Украина

Полузащитники полтавской Ворсклы Владимир Одарюк и Дмитрий Кравченко заключили с клубом новые трудовые соглашения.

Напомним, что ранее команду Василия Сачко покинули сразу 4 основных исполнителя: защитники Сергей Симинин, Алексей Дитятьев и Андрей Пилявский, а также полузащитник Санжар Турсунов.

В то же время сообщается, что Ворскле удалось договориться о продлении сотрудничества с двумя своими воспитанниками — 22-летним атакующим хавбеком Владимиром Одарюком и 21-летним центрхавом Дмитрием Кравченко.

В текущем сезоне Одарюк отыграл за первую команду полтавчан во всех турнирах 6 матчей (3 — в основе) и забил 2 гола, а Кравченко — 12 поединков (10 — в основе).