Украина

Президент каменской Стали Вардан Исраелян прокомментировал возможный уход с поста главного тренера Якоба Галла.

Напомним, в январе этого года Сталь возглавил голландский специалист Эрик ван дер Меер. Позднее к тренерскому штабу каменского клуба присоединился его соотечественник Якоб Галл. В середине августа ван дер Меер покинул Украину по семейным обстоятельствам, а его место занял Галл.

"Изначально, я думал, что Галл уйдет вместе с ван дер Меером, ведь именно Эрик рекомендовал Галла. Однако Якоб согласился продолжить работу", - сказал Исраелян в интервью клубному каналу Стали.

"Возможно, мне нужно было еще тогда пойти на какие-то более кардинальные изменения, но я посчитал, что так лучше".

В середине декабря была информация, что в ближайшее время Галл будет уволен со своего места работы, однако позднее президент Стали опроверг эти слухи. Тем не менее, сейчас Исраелян не стал исключать вариант с отставкой тренера.

"Возможна ли отставка Галла? В этой жизни возможно все, но заранее ничего говорить не хочется. Всему свое время".

Напомним, после сыгранных 18-ти туров УПЛ Сталь с 14-ю очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице.