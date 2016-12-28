Украина

Football.ua подводит итоги первой части чемпионата. На очереди — Динамо.

Прогноз Football.ua перед стартом сезона: 1 место.

Нынешнее расположение в таблице: 2 место.

Наш прогноз основывался на том, что с приходом нового тренера в Шахтер, начнется перестройка команды, которая будет на руку Динамо. Но если она и была, то прошла быстро и незамечено. А вот Динамо отыграло слабо — даже в победных матчах киевляне редко выглядели убедительно — в 18-ти матчах они семь раз теряли очки, в среднем раз в 2,5 матча, из одиннадцати побед пять были минимальными, дома киевляне проиграли трижды. Хотя особых предпосылок к ухудшению игры не было, если не говорить об уходе Рауля.

Причины такой игры киевлян нужно разбирать отдельно, поскольку они намного глубже, чем банальный разбор тактических ошибок тренера, неудовлетворительной формы Ярмоленко из-за того, что футболист явно потерял мотивацию играть в чемпионате Украины и прочего. Что характерно и максимально точно показывает состояние Динамо — даже такой Ярмоленко продолжал оставаться одним из лучших в составе Динамо. Кризис находится на более глубоком уровне и требует более системного подхода, чем, к примеру, смена тренера.

Как апофеоз всего — последний матч с Шахтером дома и четыре пропущенных мяча.

Лучший игрок: Жуниор Мораес

Можно сколько угодно критиковать бразильца, говорить о том, что он не соответствует уровню Динамо (а какой сейчас уровень Динамо? Или мы меряем по 1997-1999 годам?), но именно Мораес забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром осенней части чемпионата. А по системе "гол+пас" почти в два раза обошел ближайшего преследователя.

Лучший матч: Динамо — Александрия 5:1

Хороших матчей в исполнении Динамо не было — с прямыми конкурентами — Шахтером и Зарей и даже с теми, кто "около", Динамо играло неудачно, теряло очки, а минимальные победы или даже разгромы команд по типу Волыни сложно назвать чем-то выдающимся. Поэтому остановим свой выбор на разгроме Александрии еще в первом туре. Тем более что с каждым матчем уровень игры Динамо падал.

Худший матч: Динамо — Заря 0:1

Матчей, в которых Динамо выглядело неубедительно и уныло было достаточно, как раз тут выбор, в отличие от предыдущей номинации — широкий. Остановимся на домашнем поражении от прямого конкурента в борьбе за второе место. За весь матч Динамо не смогло создать ни одного опасного момента, а в конце еще и пропустило на контратаке.

Открытие: Виктор Цыганков

Очевидно, если бы Динамо находилось в лучшей игровой форме, то и Цыганков имел бы лучшие статистические показатели, а так молодой парень, который в иных условиях мог дебютировать намного ярче, после нескольких дебютных голов "сдулся" и растворился в общей серой массе. Более того, его последние матчи можно назвать откровенно неудачными.

Разочарование: Антунеш

К легионерам требования выше, а значит, когда они играют хуже местных игроков, возникает вопрос, что они вообще здесь делают. Антунеш откровенно "просел", выдал пару провальных матчей на фоне просто плохих и ничего не говорит о том, что он горит желанием продолжать карьеру в Динамо. Тем более, что легкой мотивации в виде Лиги чемпионов уже нет. Если в Динамо и начинать чистку, то, как раз с таких как Антунеш.

Тренер: Сергей Ребров

После ухода из тренерского штаба Рауля Рианчо, бытовала мысль, что теперь Динамо "сдаст", потому что игру им ставил как раз он, а не Ребров. Сложно сказать, так ли это, но прогнозы скептиков оправдались – Динамо начало играть заметно хуже. Весна покажет, сможет ли Ребров наладить игру киевлян, если нет, то сомнений в его квалификации как самостоятельного тренера станет еще больше.

Чего ждать зимой?

Если не начинать разговор с того, что Динамо нужны глобальные изменения в работе всего клуба, а вести речь лишь о команде, то Динамо нужна большая чистка. Основная масса игроков либо не имеет мотивации, либо не соответствует требованиям. Давайте конкретизируем на счет требований. Для Динамо это — групповой этап Лиги чемпионов с реальными претензиями на выход в плей-офф через второе место. Для решения такой задачи у Динамо практически нет игроков. Нынешний набор — это для Лиги Европы, для матчей с командами уровня тех, что были в группе Шахтера.

Процесс чистки начался, но вопрос в том насколько он будет полным. Закончил карьеру Шовковский, ушел Гусев, наверняка уйдет Гладкий и нужно отпускать Громова — эти футболисты просто не потянут даже уровень ЛЕ. Пока не поздно нужно продавать Хачериди и Ярмоленко — в Динамо они будут только регрессировать. Фактически, в такой ситуации спасет только ставка на своих воспитанников — это будет правильно со всех точек зрения. И в первую очередь, тотальной ставкой на свою молодежь можно восстановить зрительский интерес — даже если команда будет играть какое-то время неудачно, но с задором и желанием, симпатии, интерес и главное — терпение зрителей, будут на их стороне.

Александр Озирный, Football.ua