Украина

Президент Стали Вардан Исраелян подвел итоги уходящего года, а также поведал, что его команда нуждается в усилении.

В отпуск Сталь ушла на девятом месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды после 18-ти туров 14 очков.

"У нас есть действительно хорошие футболисты, и при правильном подходе к ним у нас получится очень хорошая команда", - сказал Исраелян в интервью клубному каналу Стали.

"Результаты, к сожалению, не радуют, однако сказать, что у нас был полностью провальный сезон я не могу, ведь было много причин, из-за которых так получалось. Главное, что мы знаем в чем наши ошибки".

"Были ошибки и со стороны футболистов, и со стороны тренерского штаба. В первую очередь, за результат отвечает тренер, а за весь клуб уже отвечает президент. Очень надеюсь, что в следующем году мы все ошибки исправим и будем добиваться положительных результатов".

"Не могу сказать, что я полностью удовлетворен селекционной работой. С другой стороны, я не могу сказать, что к нам пришли плохие футболисты. У каждого из них есть квалификация, а как они себя проявляют — это уже другой вопрос".

"Насколько Сталь будет активна на трансферном рынке? Это будет зависеть от требований тренера. Все тренеры хотят, чтобы на каждой позиции было хотя бы два равноценных футболиста. Поэтому, можно сказать, что Сталь нуждается в усилении всех позиций. У нас на карандаше много футболистов", — резюмировал президент.