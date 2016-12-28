Украина

Президент Стали Вардан Исраелян поведал, на каком этапе находится процесс реконструкции стадиона Металлург.

"Реконструкция стадиона не останавливалась. Очень много работы было сделано в самом заводе — было сварено 1500 свай, ведь без этого стадион построить невозможно", - сказал Исраелян в интервью клубному каналу Стали.

"В ходе реконструкции проект стадиона полностью поменялся. Изначально было очень много упущений".

"Этот процесс отнял очень долгое время, поэтому сроки поменялись. Но работа ведется, никто от этой идеи не отказался. Стадион будет строиться. База тоже", — добавил президент.

Напомним, ранее Исраелян заявлял, что после реконструкции количество зрителей на стадионе увеличится.