Украина

Голкипер Ворсклы Дмитрий Непогодов во время зимней паузы уйдет из полтавской команды.

Официальный сайт Ворсклы сообщает, что 28-летний вратарь практически со стопроцентной вероятностью сменит клубную прописку.

В текущем сезоне Непогодов провел 13 матчей в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.

Напомним, что ранее полтавскую команду уже покинули защитники Сергей Симинин и Андрей Пилявский, хавбек Санжар Турсунов и нападающий Юрий Коломоец.

Сроки арендных соглашений с форвардами Артуром Загорулько и Дмитрием Хлебасом подошли к концу, но Ворскла ведет переговоры с Шахтером и Динамо об их продлении.