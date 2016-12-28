Украина

Защитник Динамо Владислав Дубинчак пролонгировал отношения с клубом.

Официальный сайт киевского клуба отрапортовал о подписании нового контракта с 18-летним капитаном команды U-19. Срок соглашения — до конца 2020-го года.

" Очень рад продлить контракт с Динамо. Мне нравится здесь, я чувствую себя комфортно и думаю, что быстрее всего буду прогрессировать именно в этом клубе", — начал защитник.

"Я продлил контракт на четыре года – это достаточно длительный период, который свидетельствует об определенном доверии ко мне со стороны клуба. В свою очередь, я сделаю все, чтобы оправдать это доверие как можно быстрее".

В первой части сезона Дубинчак провел 14 матчей за команду Динамо U-19 во всех из них выходил на поле в стартовом составе (забил один мяч) и записал в свой пассив пять желтых карточек. Также был незаменимым в Юношеской лиге УЕФА, приняв участие в 5-ти поединках, и помог команде досрочно с первого места выйти из группы в плей-офф. Во всех матчах Владислав выводил свою команду на поле в качестве капитана.

За команду U-21 в молодежном первенстве дебютировал в прошлом сезоне. Вместе с тем Владислав приглашался в сборную Украины U-19, вместе с которой прошел квалификационный раунд Евро-2017 и завоевал путевку в Элит-раунд.