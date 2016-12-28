Украина

Полузащитник Виталий Гемега больше не пребывает на контракте с Динамо.

Официальный сайт киевлян отрапортовал о досрочно прекращении отношений с 22-летним полузащитником. Соглашение действовало до лета 2018-го, но клуб удовлетворил желание игрока расстаться раньше.

В первой части сезона Гемега выступал на правах аренды за Вислу (восемь матчей, 235 минут), а прошлый сезон играл в Говерле. Во второй части сезона футболист за клуб из Плоцка играть не будет.

"В Динамо я играл с 11 лет, это было прекрасное время. Все эти годы я был счастлив защищать цвета этого великого клуба. Очень благодарен Динамо за то, что здесь я сформировался, как игрок, за все, что клуб для меня сделал. Я также старался быть максимально полезен команде", — начал Гемега.

"Но так сложилась жизнь, что теперь наши дороги разошлись. Надеюсь найти хороший вариант дальнейшего трудоустройства и подписать полноценный контракт. Так что сейчас являюсь свободным агентом и нахожусь в поиске новой команды, – сказал полузащитник.