Украина

Центрбэк Шахтера Иван Ордец поделился мнением об успешности первой части сезона как для себя лично, так и для команды, изменениях в построении в обороне с приходом Паулу Фонсеки, а также рассказал о самых неприятных нападающих других клубов УПЛ.

Об успешности первой части сезона:

"Осень действительно сложилась очень успешно. В данном случае и тренер стал больше доверять мне, и Шахтер улучшил свою игру, и удача была на нашей стороне (но везение тоже надо заслужить). Поэтому полугодие вышло очень хорошим. Ну а что касается лично моего прогресса, то здесь все просто – успех приносят работа на тренировках и общий рост команды. Также отметил бы здоровую конкуренцию – это позволяет хорошо развиваться".

О вызове в сборную:

"Без хорошей игры в клубе в сборную не зовут. Поэтому на первом месте в плане достижений у футболистов всегда стоит клуб – там ты работаешь, развиваешься, имеешь игровую практику. Ну а успех в клубном футболе уже дает путевку в сборную. Поэтому на первом месте стояла задача заслужить место в основе Шахтера".

"Впрочем, приглашение в сборную, можно сказать, стоит особняком – это уже международный уровень и соревнование с футболистами самого высокого класса. Поэтому вызываться в сборную и играть в ней — это большая честь и одно удовольствие".

Об ожиданиях от смены тренера накануне сезона:

"Думаю, все были осторожны, ведь с приходом нового тренера изначально многое неясно насчет будущего. Футболисты не всегда понимают видение и концепцию работы нового наставника. Когда же пришел Паулу Фонсека, изначально было сложно в построении обороны. При Фонсеке мы стали играть строго в линию, а раньше действовали несколько иначе. Были трудности и при стандартных положениях, и просто в фазе обороны. Но со временем мы во всем разобрались, и с каждым днем Шахтер стал прибавлять".

Об изменениях в игре после прихода Фонсеки:

"Мистер просит нас в любой ситуации не выбивать мяч подальше, а найти оптимальное решение задачи. Также очень важна коммуникация между игроками – нас учат больше общаться на поле и следить за перемещениями партнеров. Между защитниками постоянно должна быть связь, в том числе мы обязаны подсказывать и опорным полузащитникам. И это касается не только линии обороны, но и других позиций".

О языковом барьере:

"Как говорится, на поле один язык – футбольный. В любом случае футболисты находят понимание во время игры. А что касается наших бразильцев, то со временем они начинают прекрасно понимать подсказки на русском, так что с этим нет проблем".

Об общении с Фонсекой:

"Чтобы общались именно "один на один", то нет. Но знаю, что он был центрбеком очень высокого уровня. Во время же тренировочного процесса раз в неделю проходит работа отдельно с защитниками, когда мы моделируем и разбираем разные игровые ситуации".

О главном принципе Фонсеки для игрока защиты:

"Чего-то конкретного нет. Но тренер любит, чтобы все футболисты старались по максимуму и работали только на высшем уроне. Если ты действительно трудишься на все 100 и все правильно выполняешь, это не проходит бесследно".

Об уровне чемпионата и конкуренции в нем:

"Да, сейчас во многих командах играет молодежь, а молодым игрокам свойственно ошибаться. Поэтому не удивительно, что с резким омоложением составов у многих команд нет стабильной игры и надежной обороны. Так что в этом плане наш чемпионат действительно сдал. Но я думаю, что через год-два все наладится. Дай Бог, чтобы в стране нормализовалась общая ситуация, ведь это прямо отражается и на футболе".

О легкости матчей в УПЛ:

"Таких не было. Ведь даже когда соперник полностью играет от обороны, то все равно очень тяжело действовать при "вскрытии" массированных тылов и при контратаках оппонента. Хорошо, когда удается пробиться через фланги или с помощью комбинационной игры. Но в любом матче нашего чемпионата, как бы он ни складывался, защитникам Шахтера приходится непросто".

О самом неприятном сопернике:

"В Динамо запомнились и Мораес (очень хороший и агрессивный нападающий), и молодой Беседин. Также стоит отметить Бланко-Лещука в Карпатах – это форвард действительно высокого уровня. Да и молодых нападающих подрастает немало, которые уже проявили себя в различных юниорских и молодежной сборных. На мой взгляд, в Украине есть форварды, которые потенциально могут успешно играть и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов, и в сборной Украины".

Об атаке Зари:

"У Зари очень скоростные фланги и в целом хорошая атакующая игра. Их полузащитники постоянно несут угрозу, имеют дриблинг, могут как опасно прострелить, так и хорошо ударить. Если допускать в защите разрывы, то в обороне могут быть большие проблемы. Поэтому с такими футболистами всегда нужно играть плотно и жестко, а в случае необходимости приходится даже фолить в центре поля во избежание опасной атаки".

О том, считает ли себя жестким игроком:

"Ситуации бывают разные. Если эпизод требует фола, то приходится и фолить. Ведь в ином случае может получиться очень опасная атака на твои ворота. Если ты сам (или партнер) провалился в каком-то эпизоде и открыл сопернику возможность для опасной контратаки, то при надобности надо и сфолить. Думаю, такие требования к защитникам выдвигают не только в Шахтере".